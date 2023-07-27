В России появились в продаже кроссоверы Baojun Yueye за 2,3 млн рублей

Российские автодилеры выставили на продажу трехдверные электрические кроссоверы Baojun Yueye 2023 года выпуска, выяснила «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы в классифайдах от дилеров из Московской области, цена варьируется от 2,3 млн до 2,5 млн рублей.

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Бренд Baojun входит в состав совместного предприятия компаний SAIC, Wuling и General Motors. Компактный электрокар Yueye дебютировал на китайском рынке в мае этого года. Его длина составляет 3381 мм (на 100 мм меньше, чем у Suzuki Jimny) при колесной базе 2110 мм. Машина получила электромотор мощностью 68 сил (140 Нм), тяга передается на задние колеса. Максимальный запас хода составляет 303 км, а максимальная скорость – 100 км/ч.

Baojun Yueye имеет четырехместный салон, распашную заднюю дверь и рейлинги на крыше. Кроссовер оснащается 15-дюймовыми колесами, экраны приборной панели и мультимедиа у него объединены в один блок, также есть камера кругового обзора, парктроники, сиденья с электроприводом, две подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и прочие опции.