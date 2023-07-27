Ford отзывает 112 тыс. автомобилей Transit Connect
Как сообщает SPEEDME.RU, появилась информация об отзыве фургона Ford Transit Connect. Известно, что он будет снят с производства из-за низкого спроса. Под отзыв попали 112 225 экземпляров.
По данным источника, дверные замки могут треснуть, что будет препятствовать открытию дверей. О неисправности стало известно задолго до весны 2023 года, однако отзывы клиентов, которые столкнулись с этой проблемой, были раскрыты не так давно. После этого автопроизводитель провел расследование.
Эксперты проанализировали защелки, которые установлены на автомобилях Transit Connect с 2014 по 2016 модельный год. Ford также рассмотрел 21 гарантийную претензию по поводу треснувших замков.