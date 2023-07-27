Ford отзывает 112 тыс. автомобилей Transit Connect

Как сообщает SPEEDME.RU , появилась информация об отзыве фургона Ford Transit Connect . Известно, что он будет снят с производства из-за низкого спроса. Под отзыв попали 112 225 экземпляров.

По данным источника, дверные замки могут треснуть, что будет препятствовать открытию дверей. О неисправности стало известно задолго до весны 2023 года, однако отзывы клиентов, которые столкнулись с этой проблемой, были раскрыты не так давно. После этого автопроизводитель провел расследование.