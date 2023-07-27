Ford запатентовал «крыло чайки» для дверей внедорожников

Ford запатентовал дизайн дверей вида «крыло чайки» для внедорожников
Первой компанией, которая стала выпускать машины с дверьми типа «крыло чайки», является Mercedes-Benz. Как сообщает издание SPEEDME.RU, такие двери получила модель 300SL.
Следом за ней такое необычное решение было применено и на других машинах немецкого бренда. И вот теперь стало известно о том, что американская компания Ford также рассматривает двери типа «крыло чайки» для своих предстоящих в будущем машин.
Соответствующая патентная заявка от Ford под названием «боковая дверь для автомобиля» появилась в Ведомстве по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов. Следует отметить, что решение от Ford имеет важное отличие, например, от Tesla Model X. На чертежах можно увидеть одну массивную дверь типа «крыло чайки» со стороны пассажира и обычную дверь для водителя.