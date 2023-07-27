Ford запатентовал «крыло чайки» для дверей внедорожников

Первой компанией, которая стала выпускать машины с дверьми типа «крыло чайки», является Mercedes-Benz. Как сообщает издание SPEEDME.RU, такие двери получила модель 300SL.

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Следом за ней такое необычное решение было применено и на других машинах немецкого бренда. И вот теперь стало известно о том, что американская компания Ford также рассматривает двери типа «крыло чайки» для своих предстоящих в будущем машин.

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