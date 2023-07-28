В России заметно подешевела летняя резина

Цены на летнюю резину в России во втором квартале 2023 года снизились на 22% в годовом выражении, до 5 302 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистику Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

Годом ранее стоимость летней резины в России составляла 6 794 рубля, посчитали аналитики. При этом по сравнению с первым кварталом 2023 года цены на летнюю резину практически не поменялись, они увеличились на 1%.

По данным ЦРПТ, на фоне падения цен растет спрос на летние шины для легковых автомобилей. В апреле-июне текущего года продажи поднялись на 69% в годовом выражении, уточнили аналитики. Предложение резины сейчас превышает показатель за второй квартал прошлого года на 12%. Главным образом, это связано с ростом объемов импорта в два раза, на 107%, пояснили в ЦРПТ. Суммарное производство летних шин в России во втором квартале достигло 1,9 млн штук, завезено было 2 млн штук.