Депутат Москвичев: электросамокаты скоростью свыше 6 км/ч нужно регистрировать

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что электросамокаты, скорость движения которых превышает скорость пешеходов (6 км/час), необходимо регистрировать, пишет газета "Известия". Он отметил, что сводки о ДТП с участием электросамокатов показывают необходимость принять соответствующие меры. По словам депутата, выделить специальные дорожки для электросамокатов в каждом субъекте страны невозможно. "Лучше сделать для всех пешеходов в России пешеходные дорожки, а для пользователей самокатов — написать нормальные ПДД", — подчеркнул Москвичев. Несколькими днями ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что электросамокаты нужно оборудовать номерами. В июне сенатор Александр Башкин предложил ставить электросамокаты определенной категории на учет "со всеми вытекающими" — регистрацией в ГИБДД, с ОСАГО и транспортным налогом.