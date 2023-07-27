Бензин в России подешевел

Начиная с 25 июля, стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарной бирже начала снижаться. Утром во вторник цена за тонну бензина АИ-92 достигла рекордных 65 165 руб., но к вечеру среды цена упала уже до 61 968 руб., вернувшись к значениям прошлой недели. Об этом пишет Autonews.

Эксперты связывают это с одобрением предложения Минэнерго ограничить число экспортеров бензина, что увеличит предложение внутри страны. Кроме того, вице-премьер России Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению продаж моторного топлива.

За последние месяцы на российских заправках можно было наблюдать подорожание бензина и дизельного топлива. Всего за первые шесть месяцев этого года бензин АИ-92 в России подорожал на 2,49%, АИ-95 на 2,61%, а дизельное топливо подешевело на 0,25%.