На каких автомобилях россияне проехали больше всего

Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали объявления по продаже автомобилей в сервисе и рассказали "Российской газете" о марках и моделях с самым большим пробегом.

© Российская Газета

Наибольший пробег среди представленных на платформе автомобилей чаще других демонстрировали японские, южнокорейские и немецкие бренды. Не "стояли у дома" автомобили Toyota, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai и Volkswagen. В лидерах среди моделей - Toyota Land Cruiser и Toyota Camry, а также Volkswagen Passat и Nissan Pathfinder, которые проезжали со своими владельцами десятки тысяч километров.

Медианная стоимость автомобиля с пробегом свыше 150 000 км составляет 921 000 рублей, свыше 200 000 км - 750 000 рублей, свыше 250 000 км - 636 000 рублей. Автомобили с наибольшим пробегом выставляют на продажу в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Топ-3 моделей с самым большим пробегом, представленных в "СберАвто", выглядит следующим образом:

Mazda3 2008 года выпуска, пробег - 583 298 км;

Chevrolet Lacetti 2006 года выпуска, пробег - 564 849 км;

Nissan Pathfinder 2005 года выпуска, пробег - 558 575 км.

Среди моделей с большим пробегом - как автомобили, которые больше не выпускаются в полюбившемся автомобилистам формате, так и те, что ассоциируются у потребителей с качеством, безопасностью и способностью выдержать многие километры пути.