В РФ запатентовали дизайн заднего сиденья электромобиля Atom

Как сообщает SPEEDME.RU, компания АО «Кама» продолжает получать патенты на компоненты для своего перспективного электромобиля Atom. Недавно они получили охранные документы на заднее сиденье и уплотнитель дверей.

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Сиденье довольно простое и не имеет никаких дополнительных функций. Например, оно не оснащено подлокотниками и боковыми поддержками. Также наклон спинки не регулируется.