В РФ запатентовали дизайн заднего сиденья электромобиля Atom

В РФ запатентовали дизайн заднего дивана электромобиля Atom
Как сообщает SPEEDME.RU, компания АО «Кама» продолжает получать патенты на компоненты для своего перспективного электромобиля Atom. Недавно они получили охранные документы на заднее сиденье и уплотнитель дверей.
Сиденье довольно простое и не имеет никаких дополнительных функций. Например, оно не оснащено подлокотниками и боковыми поддержками. Также наклон спинки не регулируется.
Ранее компания уже получила охранные документы на дизайн своего электромобиля «Атом», который был представлен в мае. В документе не было указано настоящих авторов дизайна, вместо этого были указаны глава компании, директор по развитию КАМАЗа и один из руководителей НТЦ КАМАЗа.