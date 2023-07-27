В России привезли крупную партию седанов Hyundai Accent 2023

Один из крупных дилеров привез в Россию крупную партию автомобилей Hyundai Accent. Стоимость седанов варьируется в диапазоне от 1 900 000 рублей до 1 995 000 рублей. Ранее машины поставлялись в апреле по схеме параллельного импорта, но тогда цена составляла 1 800 000 рублей. За версии 2022 года просили 1,6 млн рублей.

© Михаил Киреев/РИА «Новости»

В зависимости от комплектации Hyundai Accent оснащается двумя различными двигателями. В первом случае это будет двигатель рабочим объемом 1,4 литра мощностью 100 лошадиных сил, а во втором — 1,6 литровый мотор мощностью 123 лошадиные силы. В новой партии в Россию прибыли только версии со старшим двигателем и автоматической коробкой передач.