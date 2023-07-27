Tesla остановила производство на заводе в Калифорнии

Tesla остановила производство во Фримонте
Как сообщает издание SPEEDME.RU, Tesla поделилась информацией о производстве и поставках своих самых продаваемых электрокарах за первые полгода 2023. Однако, согласно предположениями генерального директора Илона Маска, вероятно, сборка может замедлиться. Первые предпосылки появились на заводе во Фримонте в Калифорнии.
По словам Маска несмотря на то, что компания стремится к цели в 1,8 миллиона электромобилей в текущем году, обновление заводов в любом случае приведет к летним остановкам производства. Бренд собирается модернизировать производственные линии для своей новинки Model 3.
На данный момент автопроизводитель работает над предсерийным Cybertruck для проверки и сертификации. Мелкосерийное производство планируют стартовать к концу этого года, после чего уже в начале следующего года сборку нарастят.