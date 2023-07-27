Porsche открыла первый зарядный «лаундж» для гибридов и электрокаров

Автопроизводитель Porsche открыл на территории ФРГ свою первую в мире брендированную зарядную станцию. Она позволит восполнять запас энергии плагин-гибрида или электромобиля бренда с особым комфортом, передает Auto.ru.

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Речь идет о пилотном проекте Porsche Charging Lounge. В обозримом будущем такие же ЭЗС появятся на наиболее важных маршрутах Европы, в частности, в Австрии и Швейцарии.

Станция работает круглосуточно. Для доступа требуется Porsche ID, который привязан к машине.

На первой станции предусмотрены шесть супербыстрых 300-киловаттных зарядок и четыре медленных 22-киловаттных. Компания готовится к увеличению до 400 киловатт мощности терминалов постоянного тока с 2024 года.

В помещении Porsche Charging Lounge установлены стеклянные стены. Там посетителям доступны санитарная зона, безалкогольные напитки и закуски, Wi-Fi, а также различный цифровой контент.