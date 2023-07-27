Гигантская Барби доводит автомобилистов до нервного срыва

Глобальный маркетинг вокруг фильма о «Барби» Греты Гервиг набирает обороты.

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Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года, а его рекламная кампания продолжается по всему миру. Подогревая интерес аудитории к истории самой известной куклы, в Дубае рядом со знаменитым небоскребом Бурдж-Халифа разместили масштабную 3D-рекламу.

В ролике гигантская Барби, облаченная в яркий полосатый комбинезон, белые солнцезащитные очки и стильные черные туфли на каблуках, эффектно выходит из огромной упаковки Mattel.

Но не все местные автомобилисты оценили такой креатив маркетологов. Многие жалуются, что выход Барби из коробки выглядит настолько натуралистично, что создается ощущение, что сейчас она наступит на машину и раздавит ее.