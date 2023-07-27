АвтоВАЗ планирует возобновить сборку машин Lada в Египте

«Наша основная задача сейчас — это возобновление и развитие совместного проекта. И в том числе мы рассчитываем, что Египет и наш партнер Al Amal может стать транспортно-логистическим хабом для всего остального Африканского континента», — сказал Соколов, обсуждая проект по выпуску Lada в Египте.