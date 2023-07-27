АвтоВАЗ планирует возобновить сборку машин Lada в Египте

АвтоВАЗ планирует возобновить сборку автомобилей Lada в Египте. Об этом рассказал президент автокомпании Максим Соколов, передает ТАСС.
«Наша основная задача сейчас — это возобновление и развитие совместного проекта. И в том числе мы рассчитываем, что Египет и наш партнер Al Amal может стать транспортно-логистическим хабом для всего остального Африканского континента», — сказал Соколов, обсуждая проект по выпуску Lada в Египте.
Вместе с этим АвтоВАЗ обсуждает сотрудничество с российской транспортной группой Fesco для поставки автомобилей в Африку и Латинскую Америку, добавил он.
В Египте АвтоВАЗ выпускал модель «ВАЗ-2107» с 2006-го по 2014 год, также на предприятии ''Лада Египет'' собирали «ВАЗ-2110». В 2019 году российский производитель запустил в Каире продажи автомобилей Granta местной сборки.