АвтоВАЗ возобновит производство Lada на заводе в Египте

АвтоВАЗ готовится к возобновлению производства Lada на заводе Al Amal в Египте. С таким заявлением на сессии форума «Россия — Африка» выступил президент компании Максим Соколов, передает РИА Новости.

Он назвал основной задачей в текущий период дальнейшее развитие этого совместно проекта. Автопроизводитель рассчитывает на то, что Al Amal станет таким «транспортно-логистическим хабом для всего африканского континента».

Ранее портал Autonews.ru сообщил, что АвтоВАЗ проводит тайные проверки своих официальных дилеров на предмет завышения цен на автомобили. Во время проверки представители российского автобренда ищут необоснованное завышение цен на модели Lada.