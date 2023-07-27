Электромобилям Tesla запретили въезд в некоторые районы китайского Чэнду
Транспортные средства марки Tesla не смогут въезжать в ряд районов крупного китайского города из-за его подготовки к визиту президента Си Цзиньпина к началу Всемирных студенческих игр в пятницу. Об этом сообщает Speedme со ссылкой на Bloomberg.
Речь идет о городе Чэнду. Его власти распространили приказ, в соответствии с которым въезд электромобилей Tesla в некоторые районы должен быть заблокирован.
До этого в Китае запрещали водителям Tesla въезжать в китайские военные и жилые комплексы, а также в район, где проводятся летние съезды Коммунистической партии.
Это обусловлено тем, что власти опасаются сбора камерами, встроенными в транспортные средства, конфиденциальных данных.
Ранее сообщалось, что компания Tesla готовится к двукратному увеличению площади своего завода под Берлином для выхода на производство одного миллиона электромобилей в год. Так, завод станет крупнейшим автомобилестроительным предприятием в ФРГ.