Электромобилям Tesla запретили въезд в некоторые районы китайского Чэнду

Транспортные средства марки Tesla не смогут въезжать в ряд районов крупного китайского города из-за его подготовки к визиту президента Си Цзиньпина к началу Всемирных студенческих игр в пятницу. Об этом сообщает Speedme со ссылкой на Bloomberg.

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Речь идет о городе Чэнду. Его власти распространили приказ, в соответствии с которым въезд электромобилей Tesla в некоторые районы должен быть заблокирован.

До этого в Китае запрещали водителям Tesla въезжать в китайские военные и жилые комплексы, а также в район, где проводятся летние съезды Коммунистической партии.

Это обусловлено тем, что власти опасаются сбора камерами, встроенными в транспортные средства, конфиденциальных данных.