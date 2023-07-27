Haval выпустит самый маленький в своем модельном ряду кроссовер

Китайский автопроизводитель Haval выпустит самый компактный в своей модельной гамме кроссовер, который получит название Xiaolong EV. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Дизайн кроссовера выполнен в стилистике последних моделей марки. Автомобиль получил фары и фонари Т-образной формы, капот и двери с выштамповками, покатую крышу, а также широкий спойлер на двери багажника. В салоне установлены два экрана: 12,3-дюймовый для медиасистемы и 7-дюймовый — для приборов.