АвтоВАЗ может разработать специальные модификации Lada для Африки

АвтоВАЗ может разработать специальные модификации Lada для африканского рынка
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил РИА Новости, что компания рассматривает возможность организации производства праворульной модификации Lada Niva Legend - глава компании Максим Соколов на полях форума "Россия - Африка". Запрос на такой вариант есть со стороны ЮАР. При этом топ-менеджер уточнил, что возможная разработка новых модификаций - вопрос не одного года.
Праворульная модификация в гамме "Нивы" уже была - ее производили с 1979 по 1997 годы.
Также АвтоВАЗ хочет возобновить производство в Египте и думает об организации сборочного производства автомобилей Lada в Алжире. А еще хочет поставлять автомобили Эфиопию, Гану, Нигерию и Марокко и ЮАР.