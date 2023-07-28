АвтоВАЗ может разработать специальные модификации Lada для Африки

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил РИА Новости, что компания рассматривает возможность организации производства праворульной модификации Lada Niva Legend - глава компании Максим Соколов на полях форума "Россия - Африка". Запрос на такой вариант есть со стороны ЮАР. При этом топ-менеджер уточнил, что возможная разработка новых модификаций - вопрос не одного года.

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Праворульная модификация в гамме "Нивы" уже была - ее производили с 1979 по 1997 годы.