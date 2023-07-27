Китайская компания Exeed выпустит четыре новые модели семейства Exlantix. Exlantix — это отдельное семейство дорогих гибридных и электрических автомобилей Exeed, премиального суббренда Chery. Оно уже официально подтверждено для российского рынка: первенцем Exlantix в нашей стране станет электрический седан, который появится в продаже в конце 2023 года либо в начале 2024-го. Между тем, в Китае раскрыли планы по выпуску четырех новых моделей Exlantix до 2026 года.

© © Соцсети КНР

Как выяснил портал «Китайские автомобили», в Китае состоялась закрытая презентация Exlantix для дилеров, в ходе которой продемонстрировали будущую линейку бренда. В нее войдут шесть моделей, в том числе кроссоверы, седан, спорткупе и минивэн.

Видео дня

Некоторые из этих моделей уже рассекречены. Во-первых, в рамках Шанхайского автосалона в апреле этого года дебютировал электрический седан с индексом E03, который обещан россиянам. Известно, что с места до «сотни» он разгоняется за три секунды, а на одном заряде батареи проезжает до 700 километров. Также показали электрокроссовер ET, построенный на той же платформе E0X, что и E03. Сообщалось, что в состав силовой установки войдут два мотора суммарной отдачей 480 лошадиных сил, а в список оснащения — пневматическая подвеска с непрерывным контролем демпфирования.

Согласно новой информации, которую озвучили дилерам, в 2024 году Exlantix ES и ET получат гибридные модификации — они обзаведутся безноэлектрической установкой, в которой бензиновый ДВС выступает в роли генератора и напрямую не связан с колесами. В движение же гибрид будут приводить электромоторы.

Следом, в 2024-м, на китайском рынке дебютирует вседорожник Exlantix с трехрядным шестиместным салоном, который будет позиционироваться на ступеньку выше кроссовера ET. Эту модель тоже предложат в электрической и гибридной версиях. А уже в 2025-м семейство Exlantix пополнится сравнительно недорогим автомобилем — компактным кроссовером.

В том же году ожидается и спортивное купе с салоном, рассчитанным на четырех человек. И, наконец, в 2026-м в продажу поступит семиместный минивэн, который, вероятно, получит собственную платформу.