Российские ведомства отреагировали на требования к локализации такси

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) назвала преждевременными предложения ввести требования к локализации автомобилей такси. Это мнение поддержали в Минэкономразвития – там заявили, что в проекте есть недочёты, которые необходимо доработать. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Своё мнение по этому вопросу ведомства отправили в Минпромторг. Уточняется, что в ФАС посчитали требования опасными, так как они могут вызвать ещё один рост цен – при этом не только на автомобили, но и на услуги такси. Кроме того, ведомство считает, что новые требования могут усилить дисбаланс между спросом и предложением на российском авторынке. В ведомстве также заявили, что Минпромторг поддерживает использование высоколокализованных автомобилей в такси и каршеринге.