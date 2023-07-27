Российские ведомства отреагировали на требования к локализации такси
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) назвала преждевременными предложения ввести требования к локализации автомобилей такси. Это мнение поддержали в Минэкономразвития – там заявили, что в проекте есть недочёты, которые необходимо доработать. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Своё мнение по этому вопросу ведомства отправили в Минпромторг. Уточняется, что в ФАС посчитали требования опасными, так как они могут вызвать ещё один рост цен – при этом не только на автомобили, но и на услуги такси. Кроме того, ведомство считает, что новые требования могут усилить дисбаланс между спросом и предложением на российском авторынке. В ведомстве также заявили, что Минпромторг поддерживает использование высоколокализованных автомобилей в такси и каршеринге.
«На сегодняшний день на межведомственном уровне продолжается проработка различных вариантов применения соответствующих требований. Учитываются все позиции, в том числе возможности отечественных автопроизводителей и их готовность обеспечить предложение в разных сегментах», – рассказали там.
В свою очередь, в Минэкономразвития считают, что подобные требования попросту не обязательны, так как подобные системы оценки локализации нужны для господдержки различных отраслей, локализующих производство компонентов и конечной продукции. Кроме того, министерство указало на противоречие в предлагаемых требованиях с действующим правом ЕАЭС.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил выпускать отечественные машины для такси.