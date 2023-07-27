Самокат отправили на штрафстоянку из-за отсутствия прав у водителя

В Кандалакше самокат отвезли на штрафстоянку из-за отсутствия прав у водителя
В городе Кандалакша Мурманской области эвакуировали электросамокат. Об этом сообщает Telegram-канал «Мурманск».
По данным канала, сотрудник ДПС остановил молодого человека и предъявил обвинения в нарушении ПДД — отсутствии прав для вождения автотранспортным средством.
Сотрудник настаивал на том, что транспортное средство по характеристикам — это мопед. Молодой человек же уверял, что это СИМ — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования одного или более двигателя. Однако инспектора это не убедило.
Судя по видео, для отправки электросамоката на штрафстоянку был вызван эвакуатор.
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