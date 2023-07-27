Самокат отправили на штрафстоянку из-за отсутствия прав у водителя

Сотрудник настаивал на том, что транспортное средство по характеристикам — это мопед. Молодой человек же уверял, что это СИМ — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования одного или более двигателя. Однако инспектора это не убедило.