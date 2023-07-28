В России продолжает расти количество аварий

С начала 2023 года в России произошло более 56 000 аварий с транспортными средствами. По данным ГИБДД, в первом полугодии количество ДТП выросло на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые шесть месяцев в происшествиях пострадали 71 000 человек. При этом почти шесть тысяч участников ДТП погибли. В свою очередь, Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ сообщил, что последние несколько лет аварийность на дорогах стабильно снижалась.

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С начала года в России зарегистрировали 56 228 аварий. В ГИБДД связывают повышенную аварийность с несколькими факторами. В частности, на рост количества ДТП повлияли международные санкции, из-за которых многие перевозчики вынуждено перестроили логистические маршруты, тем самым создав повышенную нагрузку на некоторых направлениях.

Другую причину сотрудники ведомства видят в подорожании большинства зарубежных направлений для отдыха. В связи с этим россияне все чаще делают выбор в пользу автомобильных путешествий на юг страны. Возросший поток туристов непременно провоцирует рост числа ДТП.

Однако лидером по количеству аварий в 2023 году стали электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Количество ДТП с подобной техникой за первое полугодие выросло на 181 процент. При этом в ведомстве отметили, что большинство таких аварий происходит с участием кикшеринговых самокатов.