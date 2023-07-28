Названы главные тренды российского авторынка в 2023 году

Главными трендами российского авторынка в 2023 году станут снижение количества автомобилей на дорогах и увеличение доли машин «АвтоВАЗа». Такие тенденции назвали эксперты международной сети автосервисов FIT SERVICE и аналитического агентства Gruzdev-Analyze (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Средние ежемесячные продажи новых автомобилей в России составляют 72-82 тысячи штук. Это выше, чем в провальном 2022-м, но ниже показателей 2019 года. За следующие полгода объемы реализации составят 900 тысяч новых автомобилей, ожидают эксперты.

«Для нашей страны это очень мало. Поэтому бизнес автодилеров сейчас активно трансформируется. Мы ожидаем, что дилеры будут все более активно продавать машины с пробегом. Примерно 17 процентов движущегося парка будет перепродано в текущем году. Изменится средний период владения автомобилем — новый срок будет около 5,5 лет. Люди будут чаще перепродавать свои авто, поэтому изменится срок лояльности к автосервису», — пояснил глава агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

За последнее время изменился топ-10 популярных машин — место корейских брендов заместили китайские производители. Отечественный производитель же удвоил свои продажи — рынок становится еще более «вазовским», добавил Груздев.

По данным FIT SERVICE, средняя выручка у сервисов в июне 2023-го на 16 процентов превысила результаты 2022 года. За полгода они стали зарабатывать на 14 процентов больше. К этому привело не только подорожание запчастей, но и более частые обращения со стороны водителей, которые стремятся продлить срок эксплуатации автомобиля, отметила директор сети Татьяна Овчинникова.