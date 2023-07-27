«АвтоВАЗ» раскрыл сроки старта продаж Lada X-Cross 5

«Это будет четвертый квартал. <...> Мы нацелены на то, что первая партия автомобилей «Лада Санкт-Петербург» будет реализована в этом году, у нас уже есть покупатели. Покупатели оптовые. И правительство Санкт-Петербурга тоже заинтересовано, естественно», — сказал Соколов.