«АвтоВАЗ» раскрыл сроки старта продаж Lada X-Cross 5

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: старт продаж X-Cross 5 ожидается до конца года
Продажи кроссоверов Lada X-Cross 5 могут начаться до конца 2023 года, первые автомобили будут реализованы в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал глава автокомпании Максим Соколов, передает ТАСС.
«Это будет четвертый квартал. <...> Мы нацелены на то, что первая партия автомобилей «Лада Санкт-Петербург» будет реализована в этом году, у нас уже есть покупатели. Покупатели оптовые. И правительство Санкт-Петербурга тоже заинтересовано, естественно», — сказал Соколов.
Стоимость автомобиля не уточняется. По словам главы «АвтоВАЗа», она будет зависеть от курса доллара и юаня.
«АвтоВАЗ» запустил производство новой модели Lada X-Cross 5, являющейся копией китайской FAW Bestune T7, на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в июне. Кроссовер оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и семиступенчатой роботизированной трансмиссией, тяга передается на передние колеса.
На руле у выпускаемых в Петербурге X-Cross 5 остается шильдик китайского бренда FAW. Как рассказывал Соколов, на замену китайской эмблемы на руле X-Cross 5 нужно несколько месяцев.