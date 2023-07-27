Компания Exeed запустила продажи кросс-купе RX по цене от 5,4 млн рублей

Новый купеобразный кроссовер Exeed RX будет стоить в России от 5,4 млн рублей. Об этом в ходе презентации объявил китайский производитель, входящий в концерн Chery.

Длина кросс-купе составляет 4775 мм при колесной базе 2800 мм. Полноприводный кроссовер получил двухлитровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. (385 Нм) в связке с 7-диапазонным «роботом». Разгон до «сотни» составляет 7,6 секунды, а максимальная скорость — 200 км/ч.

В салоне установлен изогнутый сдвоенный экран диагональю 24,6 дюйма. В список оснащения вошли 20-дюймовые диски, панорамная крыша с люком, скрытые дверные ручки с электроприводом, кожаные сиденья с электрорегулировками и вентиляцией, двухзонный климат-контроль, подголовники спереди со встроенной акустикой, аудиосистема с 14 динамиками, система кругового обзора и парктроники, ароматизатор воздуха, адаптивный круиз-контроль, ассистент смены полосы и прочие опции.