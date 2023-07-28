Япония запретила экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра

Глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура объявил, что правительство страны в рамках нового пакета антироссийских ограничений решило запретить экспортировать в Россию автомобили с объемом двигателя более 1,9 л. Его слова передает ТАСС.
Согласно информации министра, к экспорту запрещаются машины с гибридными двигателями, а также покрышки для грузовых автомобилей.
"Ограничения вступят в силу 9 августа", - заявил Нисимура.
Он подчеркнул, что Япония продолжит в тесной кооперации с мировыми сообществами и странами "Большой семерки" делать все возможное для строгого соблюдения санкций, введенных против Российской Федерации.
До этого газета "Иомиури" писала, что японское правительство в качестве дополнительных санкций против России планирует значительно усилить экспортный контроль за легковыми автомобилями, в том числе, запретив поставки в РФ машин с объемом двигателя более 1,9 литра.