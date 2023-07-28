Toyota установила рекорд производства автомобилей

Согласно отчету, всего за полгода Toyota Motor произвела 5,63 млн автомобилей марок Toyota, Daihatsu и Hino. Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство машин Toyota выросло на 12,1% до 4,83 млн ед., тогда как у Daihatsu и Hino показатели снизились на 0,5% и 1,3% соответственно.