Toyota установила рекорд производства автомобилей

Японский автоконцерн Toyota Motor выпустил рекордное количество автомобилей в первой половине 2023 года. Об этом говорится в производственном отчете компании.
Согласно отчету, всего за полгода Toyota Motor произвела 5,63 млн автомобилей марок Toyota, Daihatsu и Hino. Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство машин Toyota выросло на 12,1% до 4,83 млн ед., тогда как у Daihatsu и Hino показатели снизились на 0,5% и 1,3% соответственно.
Вместе с этим Toyota Motor отметила рекорд по выпуску автомобилей компании на заводах вне Японии с результатом 3,53 млн ед. (+4,9%). Производство концерна внутри Японии выросло на 20,6% (до 2,1 млн ед.). Мировые продажи компании в первой половине 2023 года выросли на 5,5% (до 5,42 млн ед.).