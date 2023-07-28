В России растет интерес к пикапам

Эксперты «Автостата» сообщили об увеличении в России продаж новых пикапов за первые шесть месяцев 2023 года. Рост составил 88%. Соответствующая информация появилась на сайте агентства. Оно ссылается на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и собственную сегментацию.

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Речь идет о периоде с января по июнь 2023 года. В стране удалось реализовать 6641 новый пикап.

Китайский бренд Great Wall возглавил рейтинг продаж – на его долю в первом полугодии пришлось чуть более 30%. В натуральном выражении это составляет 2043 экземпляра, что почти в 7 раз больше, чем годом ранее.

«Пятая часть рынка пикапов принадлежит отечественному УАЗу (1384 шт.; +39%)», - говорится в сообщении.

В ТОП-5 за отчетный период также вошли японские Toyota (886 шт.; -9%) и Mitsubishi (859 шт.; +36%), а также американский RAM (707 шт.; рост в 3,4 раза).

Самый продаваемый новый пикап в РФ – модель УАЗа. В общей сложности реализовано 1384 единицы. На второй строчке расположился Great Wall Poer с (1290 шт.). Затем идут Mitsubishi L200 и Toyota Hilux (859 и 756 шт. соответственно).

На пятом месте - RAM 1500 (реализовано 707 автомобилей).