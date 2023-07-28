Kia Stinger станет мощным электромобилем с большим запасом хода

Kia находится на пути к тому, чтобы избавиться от своего фастбэка Stinger, оставив только полностью электрический EV6 GT CUV в качестве своего рода замены. Однако, согласно внутренним источникам, цитируемым Autoevolution, через несколько лет модель вернется в качестве высококлассного электрического седана на новой платформе с запасом хода более 800 км.

Предположительно, модель будет основана на платформе, которая до сих пор называлась «eM», которая в то время все еще находится в разработке. Флагманская версия будет использовать два электродвигателя мощностью 272 л.с. на передней оси и 340 л.с. на задней оси. Таким образом, их совокупная мощность составит 612 л.с. Предполагаемый Stinger EV также выиграет от особенно большого аккумуляторного блока, вмещающего 113,2 кВтч энергии — больше, чем у Mercedes-Benz EQS.