В России увеличилось число ДТП

Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, за первые полгода 2023 года количество дорожно-транспортных происшествий в России выросло на 3,9%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Число ДТП растет даже несмотря на усилия по снижению аварийности, хотя ранее этот показатель снижался. Представители ГИБДД объясняют такую тенденцию переориентацией грузовых потоков с западного направления на Восток и ростом автомобильного туризма.

Они также отмечают, что транспортная инфраструктура, развитая преимущественно в европейском направлении, не была готова к таким изменениям. В результате основные транспортные артерии стали работать в режиме перегрузки, что привело к увеличению пробегов транспорта.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников подчеркивает, что необходимо принимать меры для улучшения транспортной инфраструктуры и снижения нагрузки на дороги.