Exeed RX стал самой дорогой моделью марки в России

Exeed RX - четвёртая модель в линейке бренда. Старт продаж новинки уже стартовал, но будут ли те, кто готов отдать за "китайца", пусть и премиального, назначенную цену?

© Пресс-служба Exeed

Exeed RX построен на платформе T2X, длина кроссовера 4781 мм, ширина - 1920 мм, высота - 1671 мм, колёсная база - 2800 мм. Для сравнения вспомним габариты Exeed VX: 4970 х 1940 х 1788 мм, база - 2900 мм. Но ценообразование в этом случае зависит не столько от количества места, сколько от технологий.

До старта продаж было известно, что у китайского кроссовера, который беззастенчиво стал именоваться, как ушедший с российского рынка Lexus RX, будут подвеска с регулируемой жёсткостью амортизаторов, система камер с углом обзора 540 градусов (камера также показывает, что происходит под капотом и передней осью авто), мультимедиа с топовым чипом Qualcomm Snapdragon 8155, функция ионизации и ароматизации воздуха в салоне, система полного привода ZF с семью режимами и так далее.

Выбора комплектаций Exeed RX не предусматривает, есть одна - Platinum. В неё входят двадцатые колёса, системы ADAS, атмосферная подсветка, пакет зимних опций, обогрев и вентиляция сидений первого и второго рядов, (у кресел переднего пассажира и водителя есть функция массажа), двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, "музыка" от Sony с четырнадцатью динамиками, единая панель приборки и мультимедиа под стеклом диагональю 24,6 дюйма.

Пресс-служба Exeed

Пресс-служба Exeed

Под капотом - 249-сильный турбомотор объёмом 2,0 литра, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.