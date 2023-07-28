АвтоВАЗ опроверг слухи о поставке клиентам некомплектных автомобилей

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ никогда не поставлял некомплектные Lada клиентам, сообщил в интервью РИА Новости на форуме Россия — Африка глава компании Максим Соколов. По его словам, машины без простейших деталей могут временно находиться на складе предприятия или дилера. Затем их доукомплектовывают и передают клиентам.

«Поставками некомплектной продукции мы никогда не занимались. Клиент получает полностью укомплектованные автомобили в соответствии с требованиями техрегламента и описанием этого автомобиля», — сказал Соколов.

По словам топ-менеджера, некоторые фирмы не выдерживают скорости поставок деталей на конвейер АвтоВАЗа в связи с увеличивающимися производительностью и объемами. В частности, завод выпускает в смену каждый час 40 автомобилей Lada Vesta.