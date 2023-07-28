В России появился новый Toyota Rush

Один из дилеров привез в Россию новый Toyota Rush. Как выяснила "Российская газета", за семиместный автомобиль 2023 год выпуска без пробега просят 2 600 000 рублей.

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В объявлении говорится, что у выставленного на продажу кросс-вэна 1,5 литровый двигатель, который развивает 105 л.с. и 136 Нм крутящего момента. Он работает вместе с четырехдиапазонной автоматической коробкой. Привод - исключительно задний. Клиренс - 220 мм.

В списке оснащения автомобиля указаны четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, подогрев передних кресел, светодиодные фары, задние парктроники, бесключевой доступ, круиз-контроль.

Toyota Rush собирают в Индонезии: изначально они были предназначены только для рынка Юго-Восточной Азии.