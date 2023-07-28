Автовладельцы подают коллективный иск против Hyundai

Владельцы автомобилей подают коллективный иск против Hyundai из-за дефекта разъема для зарядки
Американские владельцы электромобилей Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, Genesis GV60 и Kia EV6 подали коллективный иск к автопроизводителю. Как пишет ТАРАНТАС НЬЮС, они утверждают, что разъем зарядки имеет существенный дефект.
При подзарядке от домашней сети разъем перегревается и скорость зарядки существенно снижается. В итоге автовладельцы тратят на зарядку электрокаров по 10 часов.
Утверждается, что Hyundai Group выпустила обновление, которое никак не улучшило ситуацию, а лишь ограничило скорость зарядки. Коллективный иск был подан в Окружной суд в Центральном округе штата Калифорния. Истцы требуют компенсацию.