Автовладельцы подают коллективный иск против Hyundai

Американские владельцы электромобилей Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, Genesis GV60 и Kia EV6 подали коллективный иск к автопроизводителю. Как пишет ТАРАНТАС НЬЮС, они утверждают, что разъем зарядки имеет существенный дефект.

При подзарядке от домашней сети разъем перегревается и скорость зарядки существенно снижается. В итоге автовладельцы тратят на зарядку электрокаров по 10 часов.