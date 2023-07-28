Производство легковых автомобилей в РФ за первое полугодие упало на 30%

В России в первом полугодии наблюдается снижение объемов производства легковых автомобилей. Они составили 197 тысяч штук, сообщает Росстат.

Падение к январю-июню 2022 года оценивается в 29,9%. Также подчеркивается, что июньское производство увеличилось к такому же месяцу прошлого года в 3,1 раза.

Что касается производства легких автобусов полной массой до 5 тонн, то их выпустили 9,4 тысячи штук (+176,7% к такому же периоду прошлого года), тяжелых — 6,3 тысячи (108,6%), грузовиков — 75 тысяч (105,8%).

Также в стране удалось изготовить 15,8 тысячи автомобильных кузовов (87,6%) и 99,4 тысячи двигателей (72,1%).