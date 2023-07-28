Автопром России признали нерентабельным

Наиболее убыточной отраслью в России из-за санкций стал автопром. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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«Следует указать на ряд значимых негативных моментов отраслевых особенностей динамики рентабельности. Во-первых, в глубоких аутсайдерах оказалась автомобильная промышленность, где рентабельность составила -11%, упав на 17 процентных пуктов по сравнению с докризисным периодом», — говорится в сообщении.

Кроме автопрома в аутсайдерах значатся деревообрабатывающая промышленность, производство компьютеров, а также производство готовых металлических изделий.