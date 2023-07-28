Автопром России признали нерентабельным

Автопром стал наиболее убыточной отраслью в России из-за санкций
Наиболее убыточной отраслью в России из-за санкций стал автопром. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
«Следует указать на ряд значимых негативных моментов отраслевых особенностей динамики рентабельности. Во-первых, в глубоких аутсайдерах оказалась автомобильная промышленность, где рентабельность составила -11%, упав на 17 процентных пуктов по сравнению с докризисным периодом», — говорится в сообщении.
Кроме автопрома в аутсайдерах значатся деревообрабатывающая промышленность, производство компьютеров, а также производство готовых металлических изделий.
В январе Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) спрогнозировала рост российского авторынка в 2023 году на 12%, до 770 тыс. проданных автомобилей. В России в 2022 году продажи автомобилей упали на 58,8% относительно показателя 2021 года, до 687 тыс. единиц.