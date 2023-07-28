Иранский пикап Zamyad получил праворульную версию

Иранский бренд Zamyad, принадлежащий Saipa, разработал модификацию своего пикапа Z24 с правым рулем. Модель будет поставляться в Кению. Первые кадры были опубликованы порталом Charkhan.

© Reddit

В африканскую страну будут ввозить именно машинокомплекты, а не готовые машины. Компания наладит там отверточную сборку пикапов. Подчеркивается, что они будут продаваться на местном рынке под собственной маркой Kifaru.

Charkhan

Zamyad Z24 - лицензионная копия пикапа Nissan Junior третьего поколения. Обе машины начали выпускать в 1970 году.

Пикап оснащается бензиновым двигателем 2,4 литра мощностью 107 л.с.. Речь идет о ниссановском агрегате Z24.

Также представлен дизель FAW объемом 2,8 литра, который способен развивать 93 л.с.. Моторы сочетаются с механической коробкой передач.