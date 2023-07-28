Mercedes-Benz представил концепт Mercedes-Benz Vision One-Eleven
Компания Mercedes-Benz представила электрический римейк своего концепта C111, выпущенного в 1970 году. Новичок называется Vision One-Eleven и может похвастаться ярко-оранжевым кузовом, как и его предшественник, а также дверями типа «крыло чайки» и состоянием кузова. самые современные технологии внутри.
Интерьер выполнен в бело-серебристом цвете с цветовыми акцентами в тон кузова. Приборная панель представляет собой один цельный дисплей, а рулевое «руль» — прямоугольную бугелю. Производитель подчеркивает, что концепт поддерживает функции дополненной реальности.
Что касается исходной модели C111, то она была выпущена небольшой производственной партией из 16 единиц, из которых 13 были оснащены четырехцилиндровым роторным двигателем, два других — дизельными и последний — бензиновым V8. Компания использовала их всех в качестве тестовых мулов. Vision One-Eleven имеет четыре электродвигателя, приводящих в движение колеса, мощностью 1300 л.с.