Mercedes-Benz представил концепт Mercedes-Benz Vision One-Eleven

Компания Mercedes-Benz представила электрический римейк своего концепта C111, выпущенного в 1970 году. Новичок называется Vision One-Eleven и может похвастаться ярко-оранжевым кузовом, как и его предшественник, а также дверями типа «крыло чайки» и состоянием кузова. самые современные технологии внутри.

Интерьер выполнен в бело-серебристом цвете с цветовыми акцентами в тон кузова. Приборная панель представляет собой один цельный дисплей, а рулевое «руль» — прямоугольную бугелю. Производитель подчеркивает, что концепт поддерживает функции дополненной реальности.