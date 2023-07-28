"Москвич" запустил онлайн-оценку автомобилей с пробегом

Компания "Москвич" запустила новый функционал на своем сайте - россияне смогут рассчитать предварительную стоимость автомобиля с пробегом онлайн.

Для этого нужно заполнить информацию о машине в специальной форме - сервис сразу покажет результат, основанный на актуальных предложениях рынка.

А еще можно узнать предполагаемую суммарную выгоду при покупке нового "Москвича" с учетом предварительной стоимости сдаваемого автомобиля с пробегом и специальных предложений, действующих на дату проведения онлайн-оценки машины.

Заявку получит сотрудник дилерского центра "Москвич", и пригласит для финальной оценки автомобиля с пробегом.

Сейчас завод "Москвич" находится в корпоративном отпуске, который будет проходить до 6 августа 2023 года. Предприятие имеет определенный запас готовых автомобилей на своем складе, позволяющий обеспечить спрос потребителей.