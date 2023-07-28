Эксперт: японские иномарки подорожают в России на 10-15%

Из-за запрета экспорта в Россию японских автомобилей с объемом мотора от 1,9 литра они на рынке нашей страны подорожают на 15%. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей дилерского холдинга «Авилон» Ренат Тюктеев.

© Виталий Аньков/РИА Новости

«Можно ожидать, что результатом запрета поставок в Россию автомобилей из Японии станет рост цен на эти автомобили в диапазоне 10-15%. Причем данное увеличение цен не будет зависеть от колебаний национальной валюты — драйвером удорожания в данном случае станет усложненная логистика поставок», — сказал Тюктеев.

По словам собеседника, в течение нескольких месяцев попавшие под запрет японские автомобили на российском рынке займут машины китайских марок.