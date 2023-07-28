Автомобили BMW M не получат коробку передач с двойным сцеплением

Подразделение M BMW больше не считает конструкции полуавтоматической трансмиссии (с двойным сцеплением) подходящими для своих автомобилей и заявляет, что дни и для рычага переключения передач тоже сочтены.

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Соответствующее заявление исходит от технического директора BMW Дирка Хакера. В беседе с Top Gear он объяснил, что идея заключалась в том, чтобы сделать автомобили удобными в управлении и снизить производственные затраты.