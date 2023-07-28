Автомобили BMW M не получат коробку передач с двойным сцеплением

Автомобили подразделения BMW M не получат коробку передач с двойным сцеплением
Подразделение M BMW больше не считает конструкции полуавтоматической трансмиссии (с двойным сцеплением) подходящими для своих автомобилей и заявляет, что дни и для рычага переключения передач тоже сочтены.
Соответствующее заявление исходит от технического директора BMW Дирка Хакера. В беседе с Top Gear он объяснил, что идея заключалась в том, чтобы сделать автомобили удобными в управлении и снизить производственные затраты.
Конструкции DCT, реализованные в автомобилях BMW M, часто подвергались критике за неудобство в повседневном использовании. Кроме того, согласно Хакеру, новейшая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач превосходит все старые модели с точки зрения комфорта, функциональности и скорости переключения одновременно. Таким образом, у спортивного подразделения больше нет причин ставить коробки DCT в автомобили.