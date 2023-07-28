Hyundai показала салон самого дешевого кроссовера для Индии

Hyundai показала интерьер самого дешевого кроссовера для Индии
Hyundai выпустила несколько снимков салона своего предстоящего кроссовера Exter для Индии, который обещает стать самым бюджетным предложением компании на этом рынке.
Совершенно очевидно, что интерьер был скопирован с других доступных автомобилей марки — обратите внимание на компоновку приборной панели в стиле Aura, панель HVAC той же модели и рулевое колесо, идентичное рулевому колесу i10 Nios.
В базовой комплектации новинка предложит цифровую приборную панель объемом 4,2 литра, 8-дюймовый информационно-развлекательный дисплей, OTA-обновления и голосовые команды. Мощность будет исходить от 1,2-литрового двигателя внутреннего сгорания мощностью 83 л.с.
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