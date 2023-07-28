Китайский седан Dongfeng Aeolus Shine Max дебютирует в России

В России начнутся продажи нового китайского седана Dongfeng Aeolus Shine Max, модель станет первым представителем семейства Aeolus на рынке. Об этом сообщила компания «Моторинвест», которая получила права на дистрибуцию моделей бренда Dongfeng в РФ.

© Dongfeng

На старте продаж Dongfeng Aeolus Shine Max будет представлен в единственной комплектации, сроки выхода на рынок и цену объявят дополнительно. Модель появится в автосалонах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Магнитогорска, Рязани и Тольятти. До конца года «Моторинвест» планирует открыть еще 60 дилерских центров по России.

Длина новинки составляет 4797 мм при колесной базе 2770 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. (320 Нм) и связке с 7-диапазонным «роботом»

В салоне установлена цифровая приборная панель (12,3 дюйма) и сенсорный экран мультимедиа (10,25 дюйма), акустика Jamo и девять динамиков, передние сиденья с электрорегулировками, беспроводная зарядка для смартфонов и охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике. Также седан получил панорамную крышу с люком, систему бесключевого доступа, зеркала заднего вида с обогревом и прочие опции.