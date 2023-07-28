Автоэксперт объяснил, как сэкономить на топливе летом

Сэкономить на бензине летом помогут некоторые хитрости, заявил автоэксперт журнала «За рулем».

© Unsplash

Он назвал несколько способов это сделать. Первым будет выгодно воспользоваться тем, кто чаще всего передвигается по асфальту, указал специалист. Повысив давление в шинах (на 0,1-0,2 бара), можно сэкономить 1–2% топлива, заявил он.

Предпочтение следует отдавать более дорогим маркам бензина (АИ-98 или АИ-100) из-за надежности такого топлива в сильную жару. Выбрав другие мерки, можно столкнуться с губительной для двигателя детонацией.

По словам эксперта, благодаря такому способу можно продлить срок службы мотора и избежать преждевременного дорогостоящего ремонта.

Кроме того, как уточнил специалист, своевременная замена воздушного фильтра даст возможность сэкономить до 2% топлива.

Стиль езды больше всего влияет на расход топлива, отметил автор публикации. По его словам, резкие ускорения и торможения, высокие скорости, частые обгоны и перестроения могут в ряде случаев повысить расход топлива в два раза.

Также эксперт обратил внимание на то, что водителям со спортивным стилем вождения требуется чаще останавливаться на заправку.

По словам помощника управляющего АО «Крымское производственное предприятие «Созвездие» Максима Загорского, целесообразно задуматься о снижении массы машины. Так, он рекомендует освободить крышу и багажник от неиспользуемых вещей.