Lexus RX продолжает поступать на рынок РФ по параллельному импорту

Официально автомобильной марки Lexus в России нет, но модель RX пятого поколения все же была завезена в страну. Об этом в пятницу, 28 июля, пишет Daily-Motor.ru.

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Источник отмечает, что одной из главных машин в японском бренде является кроссовер Lexus RX. Он считается наиболее надежным SUV на планете.

Сообщается, что на российской рынок попали модели с различными силовыми агрегатами. Есть как классические бензиновые, так и инновационные гибридные силовые установки. В самой дорогой модификации кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 6,2 сек. Он способен развивать максимальную скорость до 210 км/ч.

Автомобиль Lexus RX интересен своей надежностью. По мнению издания J.D.Power, по этому показателю он является лучшим в своем сегменте. Его авторы ставят эту модель в один ряд с Toyota C-HR.

Обе машины, согласно последним исследованиям аналитиков, на 100 выпущенных экземпляров собрали всего 111 проблем. Причем в среднем этот показатель составляет примерно 186 дефектов на 100 произведенных автомобилей.

Более того, марка Lexus, согласно опросам, получила высший рейтинг надежности среди всех брендов. У нее всего 133 проблемы на 100 машин. Это на 40 неисправностей меньше, если сравнивать с Cadillac, и на 51 ниже, чем у BMW.

В России Lexus RX последнего поколения продается по цене от 5 млн руб. Однако она зависит от комплектации, страны-импортера, оснащения и прочих факторов. В некоторых салонах стоимость кроссовера достигает 12,4 млн руб.