Появилось первое изображение нового Citroen eC3
Компания Citroen показала первое изображение своего нового электромобиля eC3, который будет представлен на европейском рынке. Об этом пишет Auto.ru.
Ожидается, что цена автомобиля составит менее 25 тысяч евро. В настоящее время компания уже выпускает модель с таким же названием в Индии, однако европейская версия будет иметь совершенно другой дизайн.
По тизеру можно сделать вывод, что новый электрокар будет ближе к кроссоверам, нежели к хэтчбекам. Машина будет доступна в двух вариантах двигателей на 82 и 109 л.с., а также двух батареях, 40- и 50-киловатт, с запасом хода до 300 километров.
Продажи новинки в электрической версии начнутся в первом квартале следующего года. Renault и Volkswagen также планируют выпустить свои бюджетные электромобили в этом же ценовом диапазоне.