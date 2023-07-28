Появилось первое изображение нового Citroen eC3

Компания Citroen показала первое изображение своего нового электромобиля eC3, который будет представлен на европейском рынке. Об этом пишет Auto.ru.

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Ожидается, что цена автомобиля составит менее 25 тысяч евро. В настоящее время компания уже выпускает модель с таким же названием в Индии, однако европейская версия будет иметь совершенно другой дизайн.

Citroen

По тизеру можно сделать вывод, что новый электрокар будет ближе к кроссоверам, нежели к хэтчбекам. Машина будет доступна в двух вариантах двигателей на 82 и 109 л.с., а также двух батареях, 40- и 50-киловатт, с запасом хода до 300 километров.