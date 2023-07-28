Появились подробности о серийной версии BYD Song L
В Интернете появились шпионские снимки серийной версии фастбэк-кроссовера BYD Song L. Автомобиль проходит высокотемпературные испытания в китайском регионе Синьцзян, передает Carnewschina.
На обнародованных кадрах видно, что машина покрыта плотным камуфляжем. Модель отличается от концепта, дебютировавшего ранее в Шанхае.
Серийная версия этого кроссовера имеет настоящие зеркала заднего вида вместо камер. Переднюю часть Song L также переработали.
Портал уточнил, что передний бампер у автомобиля «менее агрессивен».
Кроссовер BYD построен на архитектуре электронной платформы 3.0, которая лежит в основе большинства современных автомобилей BYD. Привод у машины полный.
Сама форма кузова серийной версии BYD Song L осталась прежней. Размеры BYD Song L не разглашаются.
Ранее компания Citroen показала первое изображение своего нового электромобиля eC3, который будет представлен на европейском рынке. Ожидается, что цена автомобиля составит менее 25 тысяч евро. В настоящее время компания уже выпускает модель с таким же названием в Индии, однако европейская версия будет иметь совершенно другой дизайн.