Появились подробности о серийной версии BYD Song L

Ранее компания Citroen показала первое изображение своего нового электромобиля eC3, который будет представлен на европейском рынке. Ожидается, что цена автомобиля составит менее 25 тысяч евро. В настоящее время компания уже выпускает модель с таким же названием в Индии, однако европейская версия будет иметь совершенно другой дизайн.