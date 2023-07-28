Самый маленький кроссовер Chery представили в Казахстане

Компания «Астана Моторс» представила в Алмате новый кроссовер Chery Tiggo 2 для рынка Казахстана.

Chery Tiggo 2 – это компактный паркетник длиной 4,2 метра. Привод только передний, но клиренс в 178 мм позволит съехать с асфальта и не повредить бамперы. Несколько лет назад Tiggo 2 продавался в России, но в 2019 году поставки прекратились. А теперь модель запустили в Казахстане, причем уже в обновлённом варианте.

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В ходе рестайлинга дизайнеры добавили модные черты во внешность машины. Например, ромбовидная решетка радиатора покрыта черным глянцем и дополнена хромированными вставками. Оптика двухъярусная со светодиодными дневными ходовыми огнями и галогеновыми фарами ближнего и дальнего света. Колёса — достаточно широкие для своего класса размерности 205/55 R16.

Сиденья в салоне обшиты тканью, и, благо, в них нет вставок из кожи. Приборная панель сделана из жесткого черного пластика, местами наложены декоративные вставки под углепластик.

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Кроссовер в Казахстане доступен только в одной комплектации Premium. В оснащении — кондиционер, подогрев передних сидений, мультируль, камера заднего вида с датчиками парковки, медиасситема. Запуск двигателя происходит при помощи старомодного ключа.

Под капотом автомобиля установлен атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 109 л. с в сочетании с вариатором. Версии с механикой нет, привод — только передний.

Ранее ходили слухи, что «Тигго 2» в обновлённом виде может вернуться и на российский рынок, но официального подтверждения этой информации нет.

Специальная цена на Chery Tiggo 2 из первой партии для Казахстана — 7 млн тенге (примерно 1,4 млн рублей). В дальнейшем стоимость модели составит 7,5 млн тенге, но её можно будет снизить, сдав старую машину в трейд-ин.