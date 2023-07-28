Ford подключился к европейскому проекту водородного автомобиля

Как сообщает 32CARS.RU, Ford Trucks присоединилась к логистическому проекту с нулевым уровнем выбросов Horizon 2020 ZEFES, инициированному Европейским союзом. Компания разработает первый электрический двигатель на топливных элементах (FCEV) F-MAX, работающий на водороде.

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Это первый автомобиль на топливных элементах, произведенный Ford Trucks в Турции. Благодаря своему инженерному и научно-исследовательскому опыту, компания получит значительную компетенцию в области водородных технологий и исследований FCEV.