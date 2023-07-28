В Южно-Сахалинске появился каршеринг с электромобилями
В Южно-Сахалинске запустился первый каршеринг с электромобилями. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области в Telegram-канале.
Сервисом можно воспользоваться с помощью специального мобильного приложения GreenCrab. Оно позволяет найти свободные автомобили и воспользоваться транспортными средствами.
Сейчас в распоряжении жителей и гостей города 15 электромобилей китайского производителя JAC iEV7S. Без подзарядки они способны проехать до 250 километров. Это комфортные кроссоверы, которые адаптированы под климатические условия Сахалина. Стоимость аренды составляет от 9 рублей за минуту, 420 рублей за час и 3,5 тысяч рублей за сутки.
Служба каршеринга открыли в рамках сотрудничества между правительством и компанией «РусГидро». У организации имеется крупнейшая на Дальнем Востоке сеть зарядных станций для электромобилей. В будущем компания хочет соединить Москву и Владивосток сетью своих станций — на данный момент построено уже 85% запланированных станций.