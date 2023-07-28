В Южно-Сахалинске появился каршеринг с электромобилями

В Южно-Сахалинске запустился первый каршеринг с электромобилями. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области в Telegram-канале.

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Сервисом можно воспользоваться с помощью специального мобильного приложения GreenCrab. Оно позволяет найти свободные автомобили и воспользоваться транспортными средствами.

Сейчас в распоряжении жителей и гостей города 15 электромобилей китайского производителя JAC iEV7S. Без подзарядки они способны проехать до 250 километров. Это комфортные кроссоверы, которые адаптированы под климатические условия Сахалина. Стоимость аренды составляет от 9 рублей за минуту, 420 рублей за час и 3,5 тысяч рублей за сутки.