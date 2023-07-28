Tesla готовит абсолютно новую версию автопилота

Расширенный пакет помощи водителю Tesla Full Self-Driving до сих пор пребывает на версии ПО 11. Однако, как пишет издание SPEEDME.RU, предстоящий крупный релиз Илон Маск преподносит как большой шаг вперед.

© Моя Москва.онлайн

Это может говорить о том, что Tesla смогла добиться большого прогресса в развитии технологий беспилотного вождения. Гендиректор автомобильной компании заявил о том, что он уже успел протестировать версию 12 Alpha пакета помощи при вождении.